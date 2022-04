Gesangskapelle Hermann eröffnet Kulturverein "Kiste"

"Kiste" steht als neue Abkürzung für "Kultur im Stefansplatzerl" und ist somit das Kürzel für den neuen Kulturverein, der am 29. April zur ersten Veranstaltung einlädt. Ein Team von engagierten Personen aus der Gemeinde hat es sich zum Ziel gesetzt, mit der "Kiste" das Stefansplatzerl mit kulturellen Veranstaltungen zu beleben. Geplant sind vorerst sechs Konzerte pro Jahr, verteilt auf Herbst und Frühjahr, von denen das etablierte Open Air am zweiten Juliwochenende am Ortsplatz den jährlichen Schlusspunkt bilden soll. Man möchte sich zum einen auf (österreichische) Volksmusik, zum anderen aber auch auf "Neue Volksmusik" in ihren vielfältigen Spielarten konzentrieren. Daneben soll aber auch Platz sein für Kunstausstellungen, Lesungen, Vorträge und Filmabende, die sich in den nächsten Jahren dazugesellen werden.

Als Kurator der Kunstausstellungen fungiert der Haslacher Künstler Markus Hofer. Er hat in der Gemeinde bereits seinen Fußabdruck hinterlassen und die renovierte Pfarrkirche mit seinen plastischen Werken mitgestaltet. Die erste "Kiste"-Veranstaltung im Stefansplatzerl ist aber musikalischer Natur: Die Gesangskapelle Hermann bestreitet am 29. April das erste Konzert des Kulturvereins. Diese ist ausgezogen, um die Welt mit ihrem betörenden Mundartgesang zu einem glücklicheren Ort zu machen. Mehr als 200 Konzerte in den vergangenen Jahren zeugen von einer durchaus vorhandenen Abenteuerlust und einer ordentlichen Portion Pioniergeist. Wer sich jetzt eine auf Hochglanz polierte, mit Schenkelklopfern gespickte Show erwartet, wird aber wahrscheinlich enttäuscht werden. Mit geradezu stolz vor sich her getragener Schüchternheit werden die ganz und gar nicht harmlosen Texte geträllert und niemand dabei verschont.

Karten für das Konzert am 29. April um 20.15 Uhr gibt es um 24 bzw. 14 Euro unter kiste.stefansplatzerl@gmail.com