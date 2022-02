BEZIRk ROHRBACH. Schon am Wahlabend im vorigen Herbst war klar, dass in der Rohrbacher Volkspartei ein Generationswechsel ansteht. Nach der Schlappe des amtierenden Obmannes Georg Ecker in seiner Heimatgemeinde Kollerschlag begann umgehend das Murren in der Bezirksparteileitung. Nun wird tatsächlich Mariä Lichtmess zum Lostag für Ecker. Der Bezirksparteivorstand der ÖVP wählte diesen Tag um die Weichen für die Zukunft zu stellen und designierte Landtagsabgeordnete Gertraud Scheiblberger zur Bezirksparteiobfrau und Oberkappels Bürgermeister Manuel Krenn zu ihrem ersten Stellvertreter.

Der Vorschlag wurde von einer vom Bezirksparteivorstand eingesetzten Arbeitsgruppe in einem mehrstufigen Prozess, an dem unter anderem die Bezirksobleute aller Teilorganisationen und der Bürgermeistersprecher involviert waren erarbeitet und vom Bezirksparteivorstand einstimmig beschlossen. Dieser Vorschlag wird nun in weiterer Folge den VP-Spitzenfunktionären des Bezirkes Rohrbach präsentiert und soll beim nächsten ordentlichen Bezirksparteitag, der für Mai geplant ist, zur Abstimmung gebracht werden.

Zukunft gestalten

„Mir ist es wichtig, dass die VP des Bezirkes Rohrbach auch in Zukunft gemeinsam mit den Gemeinden die bestmöglichen Voraussetzungen für alle Rohrbacherinnen und Rohrbacher schafft. Ich freue mich, dass wir meine Abgeordneten-Kollegin Gertraud Scheiblberger für dieses Amt der Bezirksparteiobfrau gewinnen konnten und damit erstmals eine Frau diese wichtige Funktion einnehmen wird und auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister durch ihren Stellvertreter, Manuel Krenn, eine starke Vertretung an der Spitze der VP Rohrbach haben.“, sagt der scheidende Bezirksparteiobmann Georg Ecker.

Das künftige Führungsduo freut sich über den einstimmigen Beschluss im Bezirksparteivorstand und das dadurch ausgesprochene Vertrauen: „Uns liegt die Zukunft des Bezirkes Rohrbach und seiner Menschen am Herzen, daher haben wir uns bereiterklärt Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen uns in den nächsten Jahren neben den ohnehin bekannten Projekten vor allem den Zukunftsthemen widmen, damit Rohrbach auch weiterhin zu den lebenswertesten Regionen zählt“.Ein weiterer Fokus von Scheiblberger und Krenn liegt auf den 37 Gemeinden des Bezirkes Rohrbach. Diese sollen auch weiterhin durch das Büro der VP Rohrbach und die beiden Landtagsabgeordneten Ecker und Scheiblberger unterstützt werden.