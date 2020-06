An die mittlerweile 1000 Unterschriften einer Bürgeraktion in Gallneukirchen zeigen, dass mit dem Ortsbild etwas in Bewegung ist. Denn es prallen Alt und Neu aufeinander. Konkret geht es um einen Neubau anstelle eines alten, desolaten Hauses im Ortskern. Denn just daneben steht eine als Wohnhaus umgestaltete, denkmalgeschützte ehemalige Kapelle, deren Fundament ins 12. Jahrhundert zurückgeht. Das als "Karner" bekannte Gebäude ist mutmaßlich das älteste in Gallneukirchen. Es wurde vom