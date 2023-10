Genussvolle Reise durch den Advent

Immer mehr Erwachsene machen sich Gedanken darüber, wie sie die Vorweihnachtszeit mit kleinen Geschenken versüßen können.

Die Leader-Region Mühlviertler Kernland hat deshalb in diesem Jahr erstmals einen speziellen "Mühlviertler Kernland Adventkalender" zusammengestellt. "In jedem der 24 Päckchen verbirgt sich ein tolles Produkt aus der Region", sagt Leader-Geschäftsführerin Conny Wernitznig. Ob Gewürze, Glühmost, Müsli, Likör, Schokolade, Essig, Nudeln, Honig oder andere Kostbarkeiten: Der Dezember soll eine genussvolle Reise durch das Mühlviertler Kernland werden. Ein Adventkalender kostet 110 Euro. Die Auflage ist auf 100 Stück limitiert. Der liebevoll verpackte Adventkalender kann im Leader-Büro in der Freistädter Waaggasse abgeholt werden. Er wird aber auch gerne per Post verschickt.

