Genuss, der unseren Lebensraum schont

Für eine neue Broschüre rund um eine nachhaltige Lebensgestaltung haben sich die SPÖ Frauen Urfahr-Umgebung mit den SPÖ Bäuerinnen Oberösterreich zusammengetan. Das Magazin "voi guad" soll Anregungen geben, wie Nachhaltigkeit und ein sorgfältiger Umgang mit Lebensmitteln, aber auch sozialdemokratische Grundwerte wie Chancengleichheit und Solidarität im Alltag der Menschen Einzug halten können.

"Uns ist wichtig, auf die Ernährung unserer Familien zu achten", sagte Michaela Kalkhofer, Landesgeschäftsführerin der SPÖ Bäuerinnen und Bauern Oberösterreich, bei der Präsentation des Magazins in Puchenau. "Dabei spielt die Herkunft der Lebensmittel eine besondere Rolle. Für uns ist Bio-Qualität wichtig, aber noch wichtiger ist uns die Regionalität", so Kalkhofer. Neben 31 Rezepten mit saisonalen Zutaten aus der Region finden sich auf den 56 Seiten des Magazins auch Hinweise für den Einkauf direkt beim Bauern, Abfallvermeidung und Vorratsmanagement im Haushalt. 6000 Stück wurden von "voi guad" auf umweltfreundlichem Papier gedruckt. Über die SPÖ-Ortsorganisationen werden die Exemplare an die Haushalte im Bezirk verteilt. Künftig will SP-Bezirksfrauenvorsitzende Beverley Allen-Stingeder einmal jährlich eine neue Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins herausbringen.

"Durch unsere Zusammenarbeit für das Magazin wurde uns bewusst, wie eng uns das Thema Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Jeder kann seinen Teil zum Schutz unserer Umwelt und zur Politik beitragen, um eine solidarische Gesellschaft zu verwirklichen", sagt Allen-Stingeder.

Morgen, Samstag, lädt die SPÖ beim Bauernmarkt in Puchenau zur Verkostung einiger Schmankerl aus dem Magazin ein.