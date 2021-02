Generationswechsel im Rathaus Lasberg geplant

Der Gemeindebedienstete Roman Brungraber wird im Herbst für die Volkspartei als Bürgermeisterkandidat ins Rennen um die Wählergunst in Lasberg gehen. Der 31-Jährige wurde in einer Fraktionssitzung in geheimer Wahl einstimmig gewählt und soll nun in die Fußstapfen von Langzeit-Ortschef Josef Brandstätter treten, der seit 26 Jahren in der Gemeinde im Bezirk Freistadt das Amt des Bürgermeisters ausübt.

Brungraber begann nach der Pflichtschule eine Bürolehre im Lasberger Gemeindeamt und ist hier mittlerweile als Vertragsbediensteter tätig. Vom amtierenden Bürgermeister Josef Brandstätter bekam der begeisterte Bergwanderer und Mountainbiker ein gelbes Trikot für die künftige Führung der Gemeinde überreicht. Sein Team für die Wahl möchte Brungraber bei einem Gemeindeparteitag im Juni vorstellen.

