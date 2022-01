Generationenwechsel an der FP-Spitze

Beim Bezirksparteitag der FPÖ Rohrbach wurde Stefanie Hofmann mit 80 Prozent der Delegiertenstimmen in das Amt der Bezirksparteiobfrau gewählt. Zu ihren Stellvertretern wurden Ricardo Lang aus Aigen-Schlägl und Thomas Zauner aus St. Johann am Wimberg gewählt.

"Ich bedanke mich für das große Vertrauen. Es ist mir eine Ehre, die erfolgreiche Arbeit von Ulli Wall fortsetzen zu dürfen", freut sich die frischgewählte Bezirksparteiobfrau. "Unser Ziel ist es, die vorhandenen Strukturen weiter zu stärken und die derzeit noch ,weißen Flecken‘ verschwinden zu lassen", nennt Hofmann die Ziele für die FPÖ auf Bezirksebene.

Stefanie Hofmann ist Bereichssprecherin im Landtagsklub für Bildung, Jugend, Familien und Kinderbetreuung sowie Gemeinderätin in ihrer Heimatgemeinde Klaffer am Hochficht. Zusätzlich ist sie in ihrem Beruf als Versicherungskauffrau tätig. "Die Bezirksgruppe Rohrbach hat sich in den letzten zwölf Jahren stetig aufwärts entwickelt. Wir sind gestärkt durch eine Verdoppelung der Mitgliederzahlen und können dank guter Wahlergebnisse die Anliegen der Bürger in den Gemeinden immer besser vertreten", zieht Ulrike Wall zufrieden Bilanz.