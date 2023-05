Generationenfest auf der Burg Piberstein

Seit mehr als einem Jahr bemüht sich ein fünfköpfiges Kernteam in Helfenberg mit diversen Maßnahmen, die ältere Generation noch besser in das Gemeindeleben zu integrieren, sie fit zu halten und der Vereinsamung entgegenzuwirken. Die neuen Angebote kommen nach den schwierigen Coronajahren genau zur richtigen Zeit. Mit dem monatlichen gemeinsamen Mittagstisch, einem Fahrdienst, der Sesselgymnastik bis hin zum Seniorentanzen wird rund ein Viertel der angesprochenen Zielgruppe erreicht. "Das ist ein enorm hoher Prozentsatz", freut sich Gemeindevorständin Ulli Wall über den großen Zuspruch aus der Bevölkerung und dankt den vielen Unterstützern. Unter Mitwirkung aller sieben am Projekt beteiligten Gemeinden findet am 21. Mai auf der Burg Piberstein ein Generationenfest statt. Neben Information und Unterhaltung für die Besucher bietet diese Veranstaltung auch eine gute Gelegenheit, die neu entstandenen Aktivitäten einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren, das Netzwerk der Unterstützer zu vergrößern und den Zusammenhalt über die Gemeindegrenzen hinaus zu stärken.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper