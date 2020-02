Generationen-Motorikpark für Grein

"Rund 200.000 Euro investieren das Sportland Oberösterreich, der Sozialhilfeverband Perg und die Stadt Grein in einen neuen Motorikpark und schaffen damit ein Bewegungsparadies für den gesamten Strudengau und darüber hinaus", sagt Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner. "Die Donaustadt Grein ist damit der vierte Standort nach Andorf, Braunau und Ansfelden, an dem gemäß dem ‚Masterplan Motorikparks‘ in Oberösterreich ein Motorikpark realisiert wird. Neu ist dabei auch die Kooperation mit dem Sozialhilfeverband Perg und dem Seniorium Grein. Fertigstellung und Eröffnung sind für Herbst dieses Jahres vorgesehen", sagt Achleitner. Der Generationen-Motorikpark in Grein wird beim Seniorium Grein sowie auf angrenzenden Flächen westlich der Landesstraße errichtet. "Der Generationen-Motorikpark wird für Kinder und Jugendliche gleichermaßen wie für Erwachsene jeden Alters ein Bewegungsparadies und Treffpunkt für Bewegung und Sport werden", ist der Greiner Bürgermeister Rainer Barth überzeugt.

