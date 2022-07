„Wasser marsch“ hieß es zum (fast) letzten Mal in der Feuerwehr-Bewerbssaison im Bezirk Rohrbach. Denn auf der Sportanlage in Helfenberg wurde der Bezirksbewerb ausgetragen. Doch heuer geht die Bewerbssaison im Bezirk Rohrbach in die Verlängerung. Immerhin findet auch der Landesbewerb im Bezirk statt – am 8. und 9. Juli in St. Peter am Wimberg.

Die besten Bilder vom Bezirks-Feuerwehrbewerb in Helfenberg zum durchklicken.

Der Bezirksbewerb dient für viele Feuerwehren traditionell als letzte Probe vor dem anstehenden Landes-Feuerwehrleistungsbewerb. Somit sind bei dieser Leistungsschau unter anderem beim Parallelstart der Spitzengruppen immer wieder Zeiten der Superlative zu bestaunen.

Und die Rohrbacher Top-Gruppen enttäuschten nicht, auch wenn sich noch der ein oder andere Fehler eingeschlichen hat – schnell sind sie allemal. In Bronze knallten die Burschen aus Hinterschiffl eine Löschangriffszeit von 29,98 Sekunden auf den Rasen – fehlerfrei. Auch die Staffellaufzeit von 50,79 kann sich sehen lassen. Zwar waren die Mannen aus St. Martin im Staffellauf um mehr als eine Sekunde schneller. Im Löschangriff unterlagen sie aber doch klar mit 33,62 und fünf Fehlerpunkten. Julbach belegte Platz drei.

Jeweils zehn „Heiße“

In Silber schlug der Fehlerteufel schließlich auch bei den Top-Gruppen zu. Hinterschiffl und St. Martin steckten je zehn „Heiße“ ein. Beide Gruppen liefen eine 34er-Zeit und waren im Staffellauf etwa gleich schnell. Hinterschiffl holte sich aber auch diese Wertung um Haaresbreite. Platz drei belegte die Gruppe aus Kirchberg/D.

In der Jugendwertung belegte St. Martin in Bronze gleich Platz eins und drei. Dazwischen liefen die Jugendlichen aus Niederkappel auf Platz zwei. Auch in Silber sicherten sich die St. Martiner Burschen in der Bezirksliga Rang eins vor Niederwaldkirchen und Niederkappel.

Schiffler holten Bezirkswertung

Bei der Schlussveranstaltung wurden die Bezirkssieger der jeweiligen Klasse prämiert. Dazu zählen alle Bewerbe der Saison. In der Bezirksliga der Aktiven gewann Hinterschiffl. In der 1. Klasse siegte Niederkappel 1 und in der 2. Klasse St. Martin im Mühlkreis 4.

Der Jugend-Bezirksliga-Titel ging an St. Martin 1. In der 1. Klasse an Altenfelden 1 und in der 2. Klasse an Plöcking 1.

Die Trophäen für die Sieger wurden übrigens durch die Mitarbeiter von FAB Haslach gestaltet. FAB ist ein gemeinnütziger Verein, der mit Qualifizierung, Beschäftigung, Beratung und Betreuung arbeitsuchenden Menschen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche und dauerhafte berufliche Integration schafft.