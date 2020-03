Gemüsemann kommt wieder nach Rohrbach

Während er am vergangenen Mittwoch pausierte, will er morgen seinen Stand am Rohrbacher Stadtplatz wieder aufbauen. "Selbstverständlich halten wir alle sicherheitsrelevanten Maßnahmen streng ein", sagt er. Dennoch wolle er mit seinem Direktvertrieb von Eferdinger Gemüse einen Beitrag zur gesunden Ernährung leisten. "Wir sind uns bewusst, dass die Kunden mehr Abstand halten müssen. So kommt es sicher zu längeren Wartezeiten. Wir werden aber jeden bedienen, der kommt", verspricht der Händler.

