Gemeinschaft für erneuerbare Energie

Eine regionale Drehscheibe für "Grünen Strom" aus Photovoltaikanlagen vor Ort soll in den kommenden Wochen in Schwertberg entstehen. "Wir wollen Erzeuger von Sonnenstrom, egal ob private Haushalte oder klein- und mittelständische Betriebe, dazu gewinnen, ihre erzielten Stromüberschüsse in Schwertberg in das örtliche Leitungsnetz der Linz AG einzuspeisen. Gleichzeitig suchen wir Haushalte, die diesen Sonnenstrom zu fairen Tarifen beziehen wollen", sagt der Schwertberger Bürgermeister Max Oberleitner.

Um diesen Austausch zu ermöglichen, will die Gemeinde bis Jahresende einen eigenen Verein gründen, der die Rahmenbedingungen für die Energiegemeinschaft festlegt. Wie groß diese "Erneuerbare Energiegemeinschaft" (EEG) letztendlich ausfällt, hängt ganz entscheidend vom Verhältnis zwischen Stromproduzenten und Strombeziehern ab. Oberleitner: "Je ausgewogener dieses Verhältnis ist, desto größer kann die Schwertberger Energiegemeinschaft werden." Die EEG wird voraussichtlich im kommenden Jahr in Betrieb gehen.

Details dazu werden heute um 19.30 Uhr bei einem Informationsabend mit Gemeindevertretern und Experten der Linz AG im Volksheim besprochen.