Gemeinsamer Unterricht

Im Sinne der Schulentwicklung wollen sich die Volksschule St. Stefan und die TNMS Helfenberg gegenseitig unterstützen. Ziel soll es sein, in den kommenden Jahren eine MINT-Partnerschaft (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik) aufzubauen und zu pflegen.

Den Startschuss zu dieser Idee gab ein Besuch der TNMS Helfenberg in St. Stefan. Gemeinsam wurden in vier Einheiten spannende Versuche aus der Naturwissenschaft gemacht und analysiert, warum diese so funktionieren. Da es sowohl den Schülern der Mittelschule als auch den Kindern aus der Volksschule so gut gefallen hat, ist für das Frühjahr ein Gegenbesuch im Physiksaal in Helfenberg geplant.