Gemeinderat öffnet sich für Bürgerfragestunde

Einem langjährigen Ansinnen der Grünen gab der Perger Gemeinderat diese Woche seine Zustimmung: der Einführung einer öffentlichen Bürgerfragestunde. Künftig soll jeweils zu Beginn von Gemeinderatssitzungen maximal eine halbe Stunde Zeit bleiben für Anfragen von Bewohnerinnen und Bewohnern Pergs an die Gemeindepolitik.

Richtlinien beschlossen

Der Sozialausschuss legte hierzu einen Richtlinienkatalog vor, nach dem die Fragestunde ablaufen soll. So sind die Fragen spätestens 14 Tage vor der Gemeinderatssitzung bei der Amtsleitung in schriftlicher Form einzubringen. Hierzu wird von der Stadtgemeinde ein eigenes Formular zur Verfügung gestellt. Anfrageberechtigt sind Personen, die in der Stadtgemeinde einen Wohnsitz haben. Maximal werden pro Bürgerfragestunde drei Anfragen beantwortet. Dabei ist nur die ausformulierte Frage zulässig und kein Nachfragen möglich. Nicht zugelassen sind Fragen und Antworten zu Personalangelegenheiten oder zu Themen, die den Datenschutz oder die Privatsphäre Dritter betreffen.

Zu Diskussionen kam es im Gemeinderat aufgrund von Abweichungen und Ergänzungen in der Beschlussvorlage zum Konzept, das vom Sozialausschuss einstimmig beschlossen worden war. Darin ging es etwa um die Frage, ob auch die Bürgerfragestunde protokolliert werden soll, um die Möglichkeit themenbezogener Nachfragen und die Vorgangsweise, wenn mehr als drei Fragen eingebracht werden.

Die Bürgerfragestunde als Element offener Gemeindearbeit in der Stadtgemeinde Perg soll nach einem Jahr einer Evaluierung unterzogen werden.