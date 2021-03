Gemeinderäte sollen Bevölkerungsgruppen nicht mehr ausblenden

Wer in einer Gemeinde im Bezirk Perg lebt, hier arbeitet und Steuern zahlt, soll auch die Möglichkeit haben, sich in der lokalen Politik einzubringen. Dieses Ziel verfolgt eine Projektgruppe der SPÖ und des Gemeindevertreterverbands Perg. Mit dem Projekt "Gemeinsam in voller Vielfalt" will man Menschen mit Migrationsbiografie dafür motivieren, sich in ihrer Wohngemeinde politisch zu engagieren.