Gemeinden starten die Initiative Mitfahrbankerl

Autostoppen war früher, heute nimmt man auf dem Mitfahrbankerl Platz. Aus der Region Sterngartl-Gusental haben sich elf Gemeinden dazu entschlossen, Mitfahrbankerl zur Verfügung zu stellen. Diese Idee wurde pünktlich zur europäischen Mobilitätswoche über das gleichnamige Leader-Projekt mit Unterstützung von EU, Bund, Land und Region umgesetzt. Ab sofort stehen 27 solcher Mitfahrbankerl für alle Verkehrsteilnehmer zum Lückenschluss in der Mobilität im ländlichen Raum frei zur Verfügung. Der Pkw-Bestand in Österreich steigt jährlich ungebrochen weiter. Gleichzeitig sinkt der Besetzungsgrad je Fahrzeug. Diese Entwicklung läuft gegen die Klimaziele und verstärkt aktuelle Mobilitätsprobleme.

Einfaches Prinzip

Die neuen Mitfahrbankerl bieten eine zusätzliche Möglichkeit in der ländlichen Mobilität. Der Grundgedanke ist eine möglich einfache Nutzbarkeit. Das Prinzip ist dementsprechend unkompliziert: Wer von A nach B kommen will, setzt sich auf das Mitfahrbankerl. Alle vorbeifahrenden Fahrzeuglenker sehen, dass die Person gerne mitfahren möchte, und können die Wartenden einsteigen lassen. Es handelt sich also um eine spontane und eigenverantwortliche Mitfahrgemeinschaft.

Treffpunkt Fahrgemeinschaft

Darüber hinaus bieten sich die Bänke auch als Treffpunkt für geplante Fahrgemeinschaften an.

"Gerade in der niederschwelligen Herangehensweise des Projektes liegt das große Potenzial. Auch für Menschen ohne eigenen Führerschein oder eigenes Fahrzeug wird eine wirksame Ergänzung geschaffen" sagt Hermann Reingruber, Obmann des Trägervereins. Als im öffentlichen Raum stehende Objekte sollen die Bankerl regelmäßig zum Nachdenken und Diskutieren über die individuelle Mobilität anregen. Derzeit sind in den Gemeinden Alberndorf, Altenberg, Bad Leonfelden, Hellmonsödt, Haibach, Oberneukirchen, Ottenschlag, Reichenau, Gallneukirchen, Reichenthal und Zwettl Mitfahrbankerl aufgestellt.

Eine Übersicht der Standorte wird auf der Website der Region laufend aktualisiert. Auch in den Nachbarregionen Urfahr-West und im Mühlviertler Kernland sind Mitfahrbänke zu finden – und das Netz verdichtet sich. Die Region Sterngartl-Gusental ist mit ihren 16 Mitgliedsgemeinden seit 2012 als Klimamodellregion verstärkt im Klimaschutz aktiv.