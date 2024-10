Gemeinden haben die Mühlkreisbahn noch nicht abgeschrieben

AiGEN-SCHLÄGL. Die Mühlkreisbahn harrt immer noch ihrer lange angekündigten Attraktivierung. Was wurde nicht schon alles angekündigt: vom Regioliner zur Regiotram, von der Auflassung bis zum Ausbau zur Dreiländer-Bahn. Die Arbeitsgemeinschaft Pro Mühlkreisbahn hat sich in einem Leader-Projekt Gedanken darüber gemacht, welche Schritte kurzfristig umsetzbar sind. Aufgeben will man die Bahn nämlich noch lange nicht: Sämtliche Gemeinden entlang der Mühlkreisbahn bekennen sich dazu, die Bahnlinie in ihrer gesamten Länge als Rückgrat des öffentlichen Verkehrs zukunftsfit zu entwickeln. Bekanntlich ist das gesamte Obere Mühlviertel von starken Pendelbewegungen in den Zentralraum geprägt. Alleine aus den 17 direkt an die Mühlkreisbahn angeschlossenen Gemeinden pendeln täglich etwa 17.800 Bewohner in andere Gemeinden, davon etwa 7800 in die Landeshauptstadt. Dazu kommen um die 3200 Schüler, die täglich zu Schulstandorten außerhalb ihrer Gemeinde fahren, und zu beachten ist auch der hohe touristische Wert des Oberen Mühlviertels. Dieses Segment wird in Zukunft wachsen: Darin sieht man auch eine Chance für die Bahn.

Für die Zukunft der Region

"Wir müssen an die Zukunft der gesamten Region denken und die Mobilität nachhaltig und umweltfreundlich verbessern. Mit der Mühlkreisbahn haben wir zum Glück einen Verkehrsträger, der ausbaufähig ist und die Kapazitäten aufnehmen kann. Darum ist es uns als ,Pro Mühlkreisbahn‘ ein großes Anliegen, in Abstimmung mit dem Verkehrsressort des Landes Konzepte für die Ertüchtigung der Mühlkreisbahn zu erarbeiten. Das nun abgeschlossene Leader-Projekt ist ein wesentlicher Beitrag dazu", sagt Kleinzells Bürgermeister Klaus Falkinger als Sprecher der ARGE.

Projekt zeigt Lösungen auf

Im November des Vorjahres wurde deshalb ein Leader-Projekt gestartet. Nach Auswertung von Daten aus den zahlreichen Workshops und Interviews haben sich vier wesentliche Themenfelder herauskristallisiert. "Wir müssen einzelne Maßnahmen so rasch wie möglich zur Umsetzung bringen. Nur so können wir glaubwürdig vermitteln, dass wir voll hinter dem Konzept stehen und Positives – auch kurzfristig – bewegen wollen", ergänzt Falkinger. Denkbar sei zum Beispiel ein Shuttle- und Gepäckservice in Zusammenarbeit mit den Beherbergungsbetrieben. Auch Fahrradständer und Fahrradboxen an den Haltestellen wären wünschenswert. Dazu müsse man freilich Fuß- und Radwege mit den Bahnhöfen vernetzen und das auch sichtbar machen. Zusätzliche Frequenz könnte die Entwicklung neuer Pakete und Themenfahrten mit dem Tourismus bringen. Überhaupt sei es höchst an der Zeit, die Bahnhöfe attraktiver zu gestalten und diese zu Ausgangspunkten vieler Outdoor-Angebote zu machen, wie etwa Radtouren, Biketouren, Wandern, Granitpilgern …

Das klare Bekenntnis zur Regional-Stadtbahn Linz, verbunden mit der vor kurzem vom Nationalrat beschlossenen Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund, eröffnet für die Mühlkreisbahn erfreuliche Perspektiven. Schließlich stellt sie die Verlängerung der Bahnlinie zum Linzer Hauptbahnhof her und ermöglicht es, zahlreiche Arbeitsplätze innerhalb der Stadt wesentlich einfacher, schneller und ohne Umstieg zu erreichen. "Der erfolgreiche Abschluss dieses Projekts zeigt, wie wichtig es ist, in den öffentlichen Nahverkehr zu investieren und innovative Konzepte umzusetzen", sagt Robert Struger, früher Regionalmanager für Oberösterreich bei den ÖBB, der die ARGE fachlich unterstützt: "Die Mühlkreisbahn ist nicht nur eine unverzichtbare Verbindung für Pendler und den Tourismus, sondern auch ein wichtiges Symbol für den umweltfreundlichen und zukunftsorientierten Verkehr im Mühlviertel. Dazu bedarf es aber Investitionen in Infrastruktur, und es besteht die Notwendigkeit, die Bahnlinie in ihrer gesamten Länge zu erhalten und auszubauen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper