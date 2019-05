Gemeinde zögerte zu lange: Kein Museum in Ottensheim

Es hätte eine Attraktion für die Donaugemeinde werden können: Der gebürtige Waldinger Josef Schütz, der in Wien einen Kunsthandel betreibt, wollte im alten Amtshaus ein Museum eröffnen. Dort hätte er Kunst aus seinem Privatbesitz gezeigt, vor allem internationale Kunststücke und Werke der klassischen Moderne, darunter von Meistern wie Gustav Klimt, Oskar Kokoschka oder Egon Schiele.

Bis zu 45.000 Besucher

Doch aus diesen Plänen wird nun nichts – zumindest in Ottensheim. Nachdem es im Gemeinderat am Montagabend keine Zustimmung zum Verkauf des Hauses am Marktplatz gab, zieht Schütz die Konsequenzen. „Wir werden in Engelhartszell einen Neubau direkt an der Donau errichten. Der Vorvertrag ist schon unterschrieben“, sagt er.

Doch warum ließen sich die Ottensheimer diese Chance entgehen? Der Gemeinderat stand dem Projekt gespalten gegenüber. Bei der Sitzung am Montag setzten sich schließlich die Bürgerliste Pro O. und die SP durch: Die Entscheidung über einen Verkauf wurde auf die nächste Sitzung am 24. Juni vertagt. „Wir brauchen mehr Zeit. Die Entscheidungsgrundlagen waren nicht ausreichend“, sagt Vizebürgermeister Klaus Hagenauer (Pro O.). Denn bevor die Gemeinde das Haus verkaufe, müsse gewährleistet sein, dass es in der Gemeinde genügend Platz für die Vereine und Initiativen gebe. Im alten Amtshaus sind derzeit unter anderem das Jugendzentrum, die Pfadfinder sowie mehrere Ateliers untergebracht. „Auch andere Vereine benötigen Platz. Wir brauchen ein verbindliches Konzept, wie wir mit dem Platzbedarf umgehen.“ Bürgermeister Franz Füreder ist am Boden zerstört: „Ich habe ein Jahr lang für dieses Projekt gekämpft. Die Verzögerer haben gewonnen, das muss ich zur Kenntnis nehmen.“ Für Vereine wäre etwa im alten Bauhof Platz gewesen, sagt er: „Das Projekt hätte den Ortskern und die Wirtschaft belebt.“

Nun investiert Schütz statt in die Sanierung des Amtshauses drei Millionen Euro in den Neubau samt Café im Innviertel. Das Museum soll sechs Tage pro Woche geöffnet sein und bis zu 45.000 Besucher jährlich anziehen.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at