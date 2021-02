Gemeinde will Bahnübergang „Schatzsiedlung“ in Lacken offen halten

Nachdem im letzten Jahr bei einer Bürgerinformation von Land und ÖBB dringender Handlungsbedarf in Richtung Schließung des Bahnüberganges signalisiert und mögliche Alternativrouten präsentiert wurden, war es in den darauffolgenden Monaten um dieses Thema ruhig geworden.

Verhandlungstermin platzte

Ein für den Herbst letzten Jahres beabsichtigter Verhandlungstermin zur „Überprüfung der Sicherung der Eisenbahnkreuzung“ kam coronabedingt nicht zustande. Nun soll diese Verhandlung am 1. März nachgeholt werden. In Lacken fürchtet man Nachteile durch die Schließung. Es würde zu einem täglichen Verkehrschaos führen und die Lebensqualität in Lacken massiv beeinträchtigen, so die Befürchtungen. Auch hinsichtlich Verkehrssicherheit werden Argumente ins Treffen geführt, zumal die Durchfahrtsstraße durch Lacken unmittelbar an der Volksschule und am Kindergarten vorbeiführe. Der im Fall der Schließung des Bahnüberganges um etwa zwei Kilometer längere Fahrtweg sei auch ökologisch nicht zu vertreten.

500 Unterschriften gesammelt

Etwa 500 Bürgerinnen und Bürger haben ihre ablehnende Position durch ihre Unterschrift bekräftigt. Auch die Gemeindepolitiker stehen hinter der Forderung, dass der Bahnübergang offenbleiben müsse. „Die Ausfahrt auf die B127 ist nicht optimal. Eine Lösung des Problems kann niemand einfach „aus dem Ärmel schütteln“, sondern braucht die Anstrengung, den Willen und vor allem die Bereitschaft aller“, sagt Bürgermeister David Allerstorfer (SP). Im Gemeinderat sprechen sich, laut Information der Gemeinde alle Fraktionen „gegen die Schließung des Bahnüberganges und für gemeinsame Anstrengungen zur Erarbeitung einer den Sicherheitserfordernissen entsprechenden Lösung der Zu- und Abfahrt zur Schatzsiedlung aus“. Konkret zeigt die Gemeinde ihre Bereitschaft, konstruktive Lösungsvorschläge zur Entschärfung der Gefahrensituation einzubringen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch einen entsprechenden Planungsvorschlag, der bereits an die zuständigen Stellen übermittelt wurde, ihren Beitrag dazu zu leisten.

Die angesprochene Planung, die ein Offenhalten des Bahnüberganges ermöglicht, wurde von August Pernsteiner in Abstimmung mit der Gemeinde in Auftrag gegeben. „Wenn jetzt alle an einem Strang ziehen, schaffen wir das. Lacken hat das schon so oft bewiesen.“, ist der Lackner sicher.