Gemeinde verbessert Kinderbetreuung

In den vergangenen Jahren wurde das Kinderbetreuungsangebot in Feldkirchen stetig ausgeweitet. So sind die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen seit 2019 ganzjährig geöffnet, die täglichen Öffnungszeiten wurden verlängert, zusätzliche Gruppen wurden eingerichtet, und durch den Einsatz von zusätzlichen Kräften und Zivildienern konnte auch der Personalschlüssel verbessert werden. Dennoch steigen die Anforderungen an das Personal in Krabbelstuben und Kindergärten, denn organisatorische und bürokratische Herausforderungen bringen Pädagoginnen und Helferinnen an ihre Belastungsgrenzen. Der bisherige Umfang der gewährten finanziellen Unterstützung der Gemeinden im Elementarbereich reicht laut Bürgermeister David Allerstorfer (SP) bei Weitem nicht aus.

"Damit wir unsere Ziele und die Inhalte einer bedarfsgerechten und nachhaltig ausgerichteten frühkindlichen Bildung in die Tat umsetzen können, ist es notwendig, dass die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen von Seiten des Landes geschaffen und adäquat angepasst werden. Grundvoraussetzung ist eine höhere finanzielle Beteiligung des Landes an den laufenden Betriebs- und Personalkosten", erklärt Allerstorfer. Aus diesem Grund richtet die Gemeinde Feldkirchen auch eine entsprechende Resolution an das Land.

Sofortmaßnahmen gesetzt

Um bereits jetzt die Betreuungsqualität und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Feldkirchner Kindergärten kurzfristig sicherstellen zu können, stellt die Gemeinde zusätzliche finanzielle Mittel in der Höhe von 45.000 Euro für eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels zur Verfügung. "Der Hut brennt. Dies ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber unbedingt notwendig und ein Beitrag, den wir als Gemeinde im Rahmen unserer finanziellen, strukturellen und personellen Möglichkeiten leisten können", sagt Allerstorfer. Zwar sei er froh, dass sich Feldkirchen eine solche Maßnahme leisten kann, der dringende Handlungsbedarf seitens des Landes sei dennoch gegeben. Es dürfe für die Kinder keinen Unterschied machen, ob sie in einer finanziell starken oder eher schwachen Gemeinde aufwachsen.