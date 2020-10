Weil im Vorstand des Sozialhilfeverbands des Bezirks Urfahr-Umgebung seit einem Jahr ohne Ergebnis über Übernahme des Leerstandsrisikos für eine in Feldkirchen geplante alternative Wohnform für Senioren beraten wird, ging die Gemeinde nun selbst in die Offensive: Der Gemeinderat hat am Donnerstag auf Antrag von FPÖ-Gemeindevorstand Otto Eichler und Bürgermeister Franz Allerstorfer (SPÖ) einer Übernahme des Leerstandsrisikos für die ersten sechs Monate ab Inbetriebnahme zugestimmt.