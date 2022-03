Gemeinde-Personal: Auch das Geld spielt eine Rolle

Damit will man der immer größer werdenden Personalnot entgegensteuern und sich als Arbeitgeber attraktiver präsentieren. So will man zumindest zum Teil fehlende finanzielle Anreize ausgleichen. In einer Aussendung stellt sich nun auch die SP hinter diese Entscheidung, will aber auch das Land nicht aus der Pflicht entlassen: "Es ist gut, die Viertagewoche am Stadtamt einzuführen. Schließlich wird damit eine unserer langjährigen Forderungen zumindest zum Teil erfüllt", sagt Stadtrat Andreas Hannerer. Dies sei sicher ein richtiger Schritt dazu, die Arbeit bei den Kommunen attraktiv zu halten. "Ein weiterer wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Baustein ist jedoch die Entlohnung. In direkter Konkurrenz mit der Privatwirtschaft sind die Gemeinden mit den Verdienstmöglichkeiten in den letzten Jahren ins Hintertreffen geraten", sagt er.

Gute Arbeit entlohnen

In den Gemeinden wird zum überwiegenden Teil sehr gute und effiziente Arbeit geleistet. Diese gute Arbeit gehöre auch entsprechend entlohnt, damit sich junge Berufstätige mit ihrem Gehalt auch in Zukunft noch etwas aufbauen können. "Hier ist das Land Oberösterreich gefordert, den Gemeinden mehr Handlungsspielraum bei der Entlohnung zu geben, damit die Gemeinden auch in Zukunft kompetente und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden."