Gemeinde öffnet Freibad frühmorgens und spätabends

Den Tag sportlich mit einigen Längen im Freibad beginnen oder noch später am Abend eine Abkühlung genießen: Das können seit dieser Woche die Besitzer einer Saisonkarte im Freibad von Hellmonsödt. Mit dieser Initiative will die Gemeinde vor allem Sportschwimmer ansprechen.

Mit Unterstützung eines Chip-Systems ist der Zugang zur Badeanlage im Bezirk Urfahr-Umgebung auch außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten möglich. Voraussetzung dafür ist der Erwerb einer Saisonkarte. Wer für heuer 20 Euro aufzahlt – für die Sommersaison 2020 sind dann 40 Euro fällig – und ein entsprechendes Nutzungs-Übereinkommen unterschreibt, kann diese zusätzlichen Schwimmzeiten in Anspruch nehmen. Mit ihrer Unterschrift erklären sich die Benutzer damit einverstanden, dass sie die Anlage außerhalb der offiziellen Betriebszeiten in Anspruch nehmen und daher auch bewusst das Risiko, das bei einer Benutzung entstehen kann, auf sich nehmen.

Angebot für Hobbysportler

Zielgruppe für die erweiterten Nutzungsmöglichkeiten sind Hobbysportler und Schwimmer, die das Freibad gerne einmal in ruhigeren Zeiten benutzen und einigermaßen ungestört ihre Längen abspulen möchten. Das „Schwimmen in Ruhe“ vor oder nach der Arbeit, oder als Teil eines fixen Trainingsprogramms, soll den Sportlern eine neue Qualität in der Freibadnutzung eröffnen und Interessenskonflikte, die unweigerlich bei stark frequentierten Badetagen entstehen können, aus dem Weg räumen. Für nähere Informationen zum „Schwimmen in Ruhe“ stehen der Bademeister der Anlage, Robert Stockinger, sowie Sandra Hammer am Gemeindeamt Hellmonsödt (07215 / 22 55 18) zur Verfügung.