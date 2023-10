Dort, wo er sich am liebsten aufhält, in der Tischtennis-Halle, bekam Norbert Traxler am vergangenen Samstag den Ehrenring der Marktgemeinde Mauthausen verliehen. Eine Auszeichnung, die der Gemeinderat bei seiner Sitzung im September einstimmig beschlossen hat.

Exakt 50 Jahre lang – von 1973 bis 2023 – war "Norli" Traxler Sektionsleiter für Tischtennis in der Askö Mauthausen. Seinen Spielerpass beantragte er als Zwölfjähriger im Jahr 1957. Vier Jahre später wurde er Jugendlandesmeister. Seine größten Erfolge feierte Traxler aber als Funktionär: Unter seiner Leitung gelang Mauthausen der Aufstieg zunächst in die Staatsliga und 1997 in die erste Bundesliga. In den Saisonen 2002/2003 sowie 2004/2005 wurde ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen, auch dank der Verpflichtung von Tischtennis-Legende Ding Ji, ASKÖ Glas Wiesbauer Mannschaftsmeister. Europacupspiele fanden unter anderem in Brüssel und Plüderhausen statt.

International tätig war Norbert Traxler auch als Schiedsrichter, unter anderem bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Er betreute in seiner Karriere etwa 100 Nachwuchsspieler, wie der von ihm entdeckte Teamkapitän Bernhard Kinz-Presslmayer sowie OÖ-Verbandspräsident Hans Friedinger bei der Ehrenringfeier festhielten.

Bürgermeister Thomas Punkenhofer und Sonja Kolar, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Sport und Freizeit in der Marktgemeinde, zeichneten in ihren würdigenden Worten auch das Bild vom Familienmenschen Norbert Traxler, der die Werte des Ehrenamtes nicht nur vorlebte, sondern auch weitergab: Sohn Mario ist in der Marktmusik Mauthausen fest verwurzelt und Christoph als Jugendleiter für die Nachwuchsarbeit der FF Mauthausen zuständig. Auch drei von Norbert Traxlers Enkelkinder sind mittlerweile in der Feuerwehrjugend tätig. (lebe)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper