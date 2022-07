Geisterfahrerin erstattete Selbstanzeige

Gegen 7:30 Uhr wurde die Polizei über einen Geisterfahrer auf der S 10 im Gemeindegebiet Kefermarkt auf der Richtungsfahrbahn Süd informiert. Die Polizei fahndete nach dem Pkw entlang der Autobahn - kurze Zeit später kam die Entwarnung, da der Geisterfahrer die Autobahn bereits verlassen hatte.

Gegen 21:30 Uhr machte eine 59-jährige Linzerin eine Selbstanzeige bei der Polizei. Sie gab an, bei der Rampe 4 auf die S 10 Richtung Süd/Linz aufgefahren zu sein, obwohl sie Richtung Neumarkt fahren wollte, um an einem Ausflug teilzunehmen. In der Panik habe sie gewendet, sei die 500 Meter bis zur Rampe 4 retour gefahren und habe dort die Autobahn auf der falschen Richtungsfahrbahn wieder verlassen. Das schlechte Gewissen hat sie zu einer Selbstanzeige bewegt.