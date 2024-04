"Geheimgang" zum Schloss Berg erforscht: Stollen diente Burgherren als Wasserdepot

ROHRBACH-BERG. Auf Initiative der Stadtgeschichte Rohrbach-Berg wurde der sagenumwobene "Geheimgang" des Schlosses Berg von Josef Weichenberger, pensionierter Archivar im OÖ Landesarchiv und Spezialist für Erdställe, und Thomas Scheucher, Höhlenforscher, genau untersucht und dokumentiert. Bisher ging man davon aus, dass dieser unterirdische Gang ein Fluchtweg vom Schloss Berg zum "Zizlbauern" war.

Josef Kriegner, unter dessen Grundstück dieser Stollen auch verläuft, war in diesen bereits vor Jahren eingestiegen und hat ihn auch von losem Schuttmaterial gesäubert. Obwohl man wusste, dass dieser auch ein Wasser-Staubecken enthält und darin Wasserleitungen verlegt sind, waren Funktion und Ursprung unbekannt. Unklar waren bisher neben der Entstehung auch der ursprüngliche Errichtungszweck und Ausmaße des alten Bauwerks.

Aufwendiger Erdstall

Josef Weichenberger schildert diesen unterirdischen Gang als aufwendig gebauten Stollen. Besonders interessant ist, dass die großen Deckensteine aus sehr großen Granitplatten bestehen und auch sonst sehr solide Maurerarbeiten durchgeführt wurden. Überraschend war auch, dass der anfangs 1,1 bis 1,6 Meter hohe Stollen am Ende bis zu einer Höhe von drei Metern ansteigt. Klar ist jedenfalls, dass das Bauwerk 50 Meter lang und nicht, wie bisher angenommen, am Ende eingebrochen ist. Man kann damit ausschließen, dass es sich um einen "Fluchtweg" zum Hof des "Zizlbauern" gehandelt hat. Wie die Spezialisten feststellten, handelt es sich um einen Wasserstollen, der das Schloss Berg mit Trinkwasser versorgte. Der wahre Kern der Sage dürfte sein, dass es beim Zizlbauer einen Erdstall gab und der Volksglaube diesen dann mit dem Wasserstollen zu einem "Geheimgang" verband. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass im gesamten deutschsprachigen Raum kein einziger "Fluchtgang" aus einer mittelalterlichen Burg eindeutig nachgewiesen ist.

Keine Enttäuschung

Auf die Frage von Albert Ettmayer, Sprecher der Stadtgeschichte Rohrbach-Berg, ob die Untersuchung eine Enttäuschung war, da man keinen Geheimgang entdeckte, antwortet Thomas Scheucher: "Keinesfalls, allein die Bauweise war faszinierend, zudem ist für uns wichtig, bekannte Bauwerke detailliert zu dokumentieren, weil sich aus der Gesamtschau neue Erkenntnisse ergeben."

Bürgermeister Andreas Lindorfer und sein Stellvertreter Franz Hötzendorfer, zuständig für das Bauwesen, ließen es sich nicht nehmen, selbst in den Stollen einzusteigen, um einen Eindruck davon zu erhalten. "Ich freue mich über das Engagement der Arbeitsgruppe Stadtgeschichte, und es ist auch für mich als Bürgermeister verblüffend, was alles ,neu‘ entdeckt wird." Auch Hötzendorfer war fasziniert von diesem historischen Bauwerk, warnt aber davor, selbständig in Höhlen ein Abenteuer zu suchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper