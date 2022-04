Gegenseitige Wertschätzung kann Gräben wieder zuschütten

Der Sozialsprengel Oberes Mühlviertel (SOM) stellt jedes Jahr unter ein aktuelles Thema. Die Corona-Pandemie und insbesondere die Diskussionen über eine Impfpflicht haben teilweise ungeahnte Gräben hinterlassen. Unterschiedliche Auffassungen verursachten vereinzelt in Familien Risse, auch bewährte Freundschaften wurden auf eine harte Probe gestellt. Die Frage, wie man als Gesellschaft wieder zusammenfindet, ist höchst aktuell. Ein Wort taucht immer wieder auf – Wertschätzung! Aber was heißt das konkret?

Der SOM hat in leicht verständlicher Sprache einen Folder mit zehn Tipps herausgebracht. Bekannte Eigenschaften wie respektvoller Umgang, Anerkennung oder Dankbarkeit hören sich ganz banal an, sind jedoch von höchster Bedeutung und werden in der Ruhelosigkeit unserer Gesellschaft leicht vergessen. Fest steht: Den Lauf der großen Welt kann man als Einzelner nur wenig beeinflussen. Entscheidend für das Wohlbefinden ist jedoch primär die "kleine Welt vor Ort": wie man in der Familie miteinander umgeht, oder am Arbeitsplatz, dort wo man wohnt, im Verein oder in der Gemeinde. Die kleine Welt ringsum, die kann man selbst gestalten, hier trägt jeder Mensch seine ganz persönliche Verantwortung.

Ein Lösungsansatz, der aufgezeigt wird, ist ein bisschen mehr "wir" und weniger "ich". Online gibt es diesen Folder auf den Kanälen des Sozialsprengels unter www.sozialsprengel.co.at oder auf www.arcus-sozial.at