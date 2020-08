Gegen Top-Favoriten in verkürzte Meisterschaft

Nach den intensiven Vorbereitungen wollen die Arnreiterinnen ihre Gegnerinnen unter Druck setzen. In der ersten Runde trifft die Union Raiffeisen DIALOG telekom Arnreit auf den amtierenden Feldmeister Union Nußbach. Nach der 0:3-Niederlage beim Testspiel gegen die Nußbacherinnen wollen die Damen rund um Kapitänin Tanja Gahleitner bei der ersten Meisterschaftsrunde sich von einer anderen Seite präsentieren. "Beim Testspiel konnten wir noch einige Adaptionen vornehmen, diese wollen wir diese Woche nochmals im Training überarbeiten, um dann am Wochenende voll angreifen zu können!", sagt Kapitänin Gahleitner. Aus den anderen Testspielen gegen Union Compact Freistadt und FBC Urfahr konnten die Mühlviertlerinnen als Siegerinnen hervorgehen. Im Kader der diesjährigen Meisterschaft dürfen sich die Arnreiterinnen wieder über den Einsatz von Angreiferin Nina Steininger und Martina Wögerbauer in der Abwehr freuen. Susanne Hartl freut sich über Nachwuchs und wird die Mannschaft von der Tribüne unterstützen. Gespielt wird die erste Runde am Samstag, 15. August, um 11 Uhr, auswärts in Nußbach.

