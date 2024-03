Gegen Handymast in Mitterberg: 40 erboste Nachbarn im Gemeinderat

Sitzungen des Perger Gemeinderats finden üblicherweise vor einer Handvoll Zuhörer statt. Ganz anders die Kulisse diese Woche: 40 Pergerinnen und Perger versuchten, einen Platz im völlig überfüllten Sitzungssaal zu ergattern: 30 aus Mitterberg, zehn aus dem Severinweg. Beide Gruppen sahen ihre Lebensqualität durch eine mögliche Umwidmung von Grundstücken in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gefährdet. In Mitterberg durch einen Handymast, am Severinweg durch einen mehrstöckigen Wohnbau. Beide bemängelten auch die unzureichende Information durch die Stadtgemeinde.

Dritter Anlauf für Sendestation

Die Verbesserung des Mobilfunknetzes im Norden des Gemeindegebiets beschäftigt die Perger Politik schon länger. Standorte in Lanzenberg und Pergkirchen scheiterten am Widerstand der Anrainer. Nun möchte ein Netzbetreiber am nordwestlichen Ende der 65 Einfamilienhäuser zählenden Mitterbergsiedlung einen Mobilfunksender errichten. Dagegen sammelten die Bewohner bereits im November mehr als 200 Unterschriften. Das machte im Gemeinderat Eindruck: Das Ansuchen wurde zurück an den Planungsausschuss verwiesen. Verbunden mit der Empfehlung, Gespräche mit den Bewohnern zu führen.

Das war heuer im Jänner auch der Fall. Allerdings sei der Dialog nicht so verlaufen, wie sich das die drei eingeladenen Mitterberger erwartet hätten, sagt Alfred Gruber, Mitinitiator der Unterschriftenliste: "Man hat uns eine wunderbare Projektpräsentation serviert. Auf unsere Fragen wurde nicht eingegangen. Es hieß, wir würden die falschen Fragen stellen."

Entsprechend angespannt war die Stimmung, als das Projekt diese Woche erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand. Ein 42 Meter hoher Mast verschandle das Ortsbild und mindere den Wert der Grundstücke, so die Bewohner. Zudem würde der Sender keine Verbesserung des Empfangs vor Ort bringen, da sich die meisten Häuser im Funkschatten des Masts befänden. Der Sender führe zu einer Optimierung des Mobilnetzes von Karlingberg bis Pergkirchen, warb hingegen Klaus Asanger (VP), Obmann des Planungsausschusses, für den Standort: "Es geht hier auch um Sicherheit. Ich möchte nicht daran denken, was passiert, wenn Feuerwehr oder Rettung wegen einer schlechten Handyverbindung zu spät am Einsatzort eintreffen."

Die Einleitung des Umwidmungsverfahrens bedeutet, dass nun alle Argumente abgewogen werden. Asanger versprach auch eine Infoveranstaltung für die Bewohner. Danach werde der Gemeinderat eine endgültige Entscheidung treffen. Für den Unmut unter den Grundnachbarn machte Asanger einen Artikel im "FPÖ Dialog" verantwortlich, in dem davon die Rede war, den Sendestandort bereits erfolgreich verhindert zu haben. Asanger: "Das ist purer Populismus und schadet der Politik in unserer Gemeinde."

Nach einiger Diskussion wurde die Einleitung der Umwidmung beschlossen. Auf Vorschlag der Grünen jedoch mit einem Zusatz: Es sollte auch ein von den Mitterbergern vorgeschlagener Standort am Preschnitzer-Berg – in gut einem Kilometer Entfernung und gut 50 Meter höher als Mitterberg – als Alternative geprüft werden.

In Mitterberg sei man mit diesem Beschluss nicht wirklich zufrieden, sagt Alfred Gruber: "Es gab keine Absage für den Standort Mitterberg. Das heißt, dieses Damoklesschwert hängt weiter über uns. Wir werden genau darauf achten, dass die Alternative wirklich ernsthaft geprüft wird."

Wohnbau am alten Unionplatz

Deutlich zufriedener verließen die Zuhörer aus dem Severinweg die Gemeinderatssitzung: Der Antrag auf Umwidmung für einen mehrgeschoßigen Wohnbau, der wohl auch den Startschuss für eine Bebauung des alten Union-Sportplatzes gegeben hätte, wurde mit Stimmenmehrheit – gemischt aus allen Fraktionen – abgelehnt. "Wir stoßen schon jetzt an die Grenzen unserer Infrastruktur, beispielsweise bei Kanal und Kinderbetreuung. Es gibt genug Wohnbauprojekte, die vor ihrer Umsetzung stehen. Es muss auch einmal genug sein", brachte SP-Gemeinderat Michael Harrucksteiner die Ablehnung auf den Punkt. Die Grünen möchten die Diskussion zum Anlass nehmen, die Umgestaltung des Areals in einen Stadtpark zu forcieren.

