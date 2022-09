Gegen den Meister soll der nächste Sieg folgen

Mit vier Siegen aus sechs Spielen ist die SPG Pregarten gut in die Hinrunde gestartet und auch derzeit die beste Mühlviertler Mannschaft in der OÖ-Liga. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Start in der Liga. Außerdem sind wir im Landescup im Viertelfinale", sagt Pregartens Trainer Samir Gradascevic. Zuletzt gab es bei Schlusslicht Stadl-Paura einen knappen 1:0-Erfolg. "Die Leistung war nicht besonders gut, aber wichtig ist, dass wir gewonnen haben", sagt Gradascevic. Heute sollen nach zwei Siegen in Folge die nächsten drei Punkte gegen Meister Weißkirchen/Allhaming her. Gradascevic: "Wir wollen am Ende unter den Top Sieben sein und im Herbst noch so viele Punkte wie möglich holen."

In der Landesliga Ost warten nach sechs Runden noch vier Teams auf den ersten Sieg, darunter Aufsteiger Putzleinsdorf. "Wie erwartet ist die Liga extrem stark. Wir mussten uns in den ersten Runden erst an das Tempo gewöhnen", sagt Putzleinsdorfs Trainer Adis Mujkanovic. Morgen geht es für die Putzleinsdorfer nach Neuzeug. "Ich erwarte mir eine Leistungssteigerung zu den vergangenen Wochen, Neuzeug hat aber eine sehr starke Truppe", sagt Mujkanovic.

Auf Platz eins der Bezirksliga Ost liegt Naarn. Die Aichinger-Elf ist nach dem Abstieg aus der Landesliga gleich wieder im Spitzenfeld zu finden. Am Sonntag verteidigt Naarn in Doppl/Hart die Tabellenführung.