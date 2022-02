Gefeiert wird ab "Schlag Mitternacht"

Ein Countdown wie sonst nur zu Silvester erwartet heute in zwei Wochen die Gäste in der Hofbühne Schlag im Bezirk Freistadt. Nachdem die Verordnung zur Wiedereröffnung der Nachtgastronomie am 5. März in Kraft tritt, werden in der legendären Diskothek im Bezirk Freistadt in der Nacht von Freitag auf Samstag die Türen bereits um "Schlag Mitternacht" geöffnet.

"Die jungen Menschen mussten in den vergangenen zwei Jahren auf so viel verzichten, da möchten wir unseren Gästen jetzt keine Minute mehr vorenthalten", sagt Rainer Traxler, der neben der Hofbühne Schlag mit dem C7 in Bad Leonfelden und in Enns zwei weitere Partylokale betreibt.

Bis zur Eröffnung ist für Traxler und sein Team freilich noch eine Menge zu tun. Die größte Herausforderung dabei? "Personal, Personal und noch einmal Personal", sagt der erfahrene Gastronom. Viele Mitarbeiter hätten sich während der Lockdowns anderweitig orientiert. Sie nun wieder für die Arbeit in der Nachtgastronomie zu begeistern, werde nicht einfach.