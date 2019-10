Grenzgeschichten kennt in Helfenberg wohl jeder Bürger, lebte man doch bis vor 30 Jahren fast am Eisernen Vorhang. Mit Ödön von Horváths "Hin und Her" spielt die Theatergruppe Helfenberg ab Samstag eine solche Grenzgeschichte, die sich durchaus auch im Mühlviertel abspielen hätte können.