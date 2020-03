Gefährliche Kreuzungen in Rohrbach, Oepping und Putzleinsdorf sollen entschärft werden

ROHRBACH-BERG/OEPPING/PUTZLEINSDORF. Erst am Dienstag hat es auf der Lagerhaus-Kreuzung in Rohrbach-Berg wieder gekracht. Der letzte Unfall lag nur wenige Tage zurück. Der Ruf nach mehr Sicherheit wird wieder lauter. Lösungen werden laut Land Oberösterreich geprüft

Mehrere Varianten sind für die Lafgerhaus-Kreuzung möglich, bestätigt das Büro von Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP). Eine niveaufreie Gestaltung der Kreuzung wird ebenso diskutiert wie eine Kreisverkehrsanlage. Erstere Lösung sei jedoch sehr teuer; ein Kreisverkehr mit Einbindung von zwei Gemeindestraßen könnte problematische Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der B 127 Rohrbacher Bundesstraße haben. Angedacht wird deshalb eine Neuausrichtung der Ein- und Abbiegesituationen zum bestehenden Kreisverkehr bei der Shell-Tankstelle. Eine neue Zufahrtssituation erscheint den Zuständigen als „die am besten geeignete Lösung.“

Bei dieser Variante seien aber viele Grundbesitzer involviert. Vor diesem Hintergrund sei ein Kreisverkehr wohl die bessere Lösung. Ein solcher wurde sogar schon geplant. Das Lagerhaus Rohrbach habe entsprechende Vorleistungen erbracht. Immerhin sollen manche Kundschaften den Lagerhausmarkt wegen der gefährlichen Ausfahrt schon meiden.

Grill-Kreuzung wird geplant

Mindestens so gefährlich ist die Grill-Kreuzung in Oepping. Dort treffen die mit der B127 und B38 zwei der leistungsstärksten Straßen des Mühlviertels zusammen. Diese Kreuzung wurde mittels landesinternem, objektivem Bewertungsmodell geprüft. Mit dem Ergebnis, dass hier ein Kreisverkehr kommen wird, dieser aber nicht vordringlich sei. Die Planungstätigkeiten haben in Abstimmung mit der Gemeinde Oepping aber bereits begonnen.

Definitiv keinen Kreisverkehr wird es auf der Glotzinger-Kreuzung zwischen Putzleinsdorf und Lembach geben. Wegen der Lage auf der Kuppe und der damit zusammenhängenden schlechten Erkennbarkeit eines möglichen Kreisverkehrs sei hier ein solcher nicht optimal. Die Fachabteilung prüft aktuell weitere Varianten oder punktuelle Verbesserungen, um mehr Verkehrssicherheit erreichen zu können.

