Gedenktag für Bischof Wagner

Zu diesem Anlass gedenkt die Pfarre Leopoldschlag morgen, Donnerstag, ihres wohl bekanntesten Gemeindebürgers. Mit einem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche (18 Uhr) beginnt die Feier. Im Anschluss daran präsentieren Franz Rohrhofer und Helmut Wagner ihr Buch "Ein Bischof für die Welt".

Für dieses Buch hat Altbürgermeister Alois Böhm, der Alois Wagner persönlich kannte, einen Beitrag verfasst. Er erinnert sich gut an so manchen Gottesdienst, in dem der Bischof die Ministranten durch seine Fragen in Verlegenheit brachte. Auch weitere Zeitzeugen, Mitarbeiter und Familienmitglieder erinnern sich in dem Buch an den großen Oberösterreicher und "Bischof für die Welt".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper