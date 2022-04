Gedenkstätte Gusen: Dialog mit Nachbarn aufgenommen

Die Geschichte des Konzentrationslagers Gusen in einem seiner historischen Bedeutung entsprechenden Rahmen aufzuarbeiten, ist einer der Hauptgründe, warum die Republik Österreich vor einem Monat zusätzliche Flächen gekauft hat. Denn in diesem in Österreich nach wie vor wenig bekannten Konzentrationslager waren zeitweise mehr Menschen als im Hauptlager Mauthausen interniert. Nur vereinzelte Überreste deuten heute noch auf die Existenz eines Lagers dieses Ausmaßes hin.