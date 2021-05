Geburtsvorbereitungskurs am Klinikum ist wieder möglich

Ab Juni können Kurse für werdende Mütter am Klinikum Rohrbach wieder mit persönlicher Anwesenheit stattfinden. Für die ersten Termine im Juni und Juli ist eine Anmeldung bereits möglich. Während der Corona-Zeit wurden Onlinekurse erstellt. Diese bleiben bestehen und sind eine gute Ergänzung zu den Präsenzkursen. Mit der Wiederaufnahme der Kurse vor Ort kann das Team der Geburtshilfe am Klinikum Rohrbach ab sofort wieder persönlich auf alle Fragen und Unsicherheiten rund um Schwangerschaft und Geburt reagieren. "Die Kurse nun wieder mit persönlicher Teilnahme abhalten zu können, bietet wieder mehr Möglichkeiten und stärkt das Vertrauen in unser Geburtshilfeteam zusätzlich", sagt Johanna Scharinger, leitende Hebamme am Klinikum Rohrbach.

Das bestätigt auch der Leiter der Abteilung, Primar Peter Stumpner: "Wir freuen uns, dass wir wieder in direkte Interaktion mit den schwangeren Frauen treten und eventuelle Fragen direkt beantworten können."

Geburtsvorbereitungskurs am 16.6., 23.6., 30.6. und 7.7.2021 (4 Abende); Still- und Babypflegekurs am 6.7. und 20.7. (2 Abende). Weitere Termine finden sich unter www.ooeg.at.

Für Anmeldungen und weitere Informationen zu den Angeboten steht das Team telefonisch unter 05 055477-23903 (Montag bis Mittwoch) zur Verfügung.