Geburtstagsfeier eskalierte: Verletzte und Drogenmissbrauch

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, ein 25-Jähriger aus Linz und eine 23-Jährige aus dem Bezirk Eferding veranstalteten am Freitag und Samstag gemeinsam eine Geburtstagsfeier am Burggelände in Reichenau im Mühlkreis. Bereits in der Nacht eskalierte die Situation zwischen den Veranstaltern, da es zu Anzeigen wegen zu lauter Musik kam. Etwa 80 Personen waren anwesend.

Eine gestürzte Person musste aufgrund einer Kopfverletzung in das Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizeierhebungen ergaben Hinweise auf Suchtmittelmissbrauch bei der Party. Bei einem 23-Jährigen aus Eisenstadt wurden beim Lenken eines Pkw eindeutige Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung festgestellt, der Führerschein wurde nach positiver Untersuchung durch den Polizeiarzt vorläufig abgenommen. Bei seinem Beifahrer wurde eine kleine Menge Suchtmittel sichergestellt.

Aufgrund des Sachverhaltes und des Erhebungsergebnisses ordnete die BH Urfahr-Umgebung am Samstag um 15 Uhr die Auflösung dieser Veranstaltung an. Bei der Abreise wurde die 23-jährige Mitveranstalterin der Feier von einem Gast durch einen Fußtritt verletzt. Sie erlitt dadurch auch eine Panikattacke und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Anzeigen folgen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.