Geburt in der Garage - auf Papas Fischersessel

Es war ein Anblick, den die Rettungssanitäter Silvia Feichtner und Günter Seiringer bestimmt nicht so schnell vergessen werden. Als sie kurz nach ein Uhr in der Früh bei einem Haus in Pregarten vorfuhren, erwarteten sie nicht die werdenden Eltern sondern die Mama in der Garage, auf einem Fischersessel in der Garage sitzend – überglücklich mit ihrer Neugeborenen Tochter auf dem Arm. Daneben – etwas durch den Wind aber nicht minder glücklich: Der frischgebackene Vater, der Minuten zuvor erfolgreich als Geburtshelfer eingesprungen war.

Dabei hatte das Rettungsteam keine unnötige Zeit verstreichen lassen, nachdem sie zu der Geburt gerufen worden waren. Doch als sie Minuten später bei dem Einfamilienhaus eintrafen, um Silke Bindreiter für die Fahrt in die Geburtsklinik abzuholen, war alles schon vorüber. Warum, daran kann sich Papa Martin Bindreiter noch gut erinnern: „Es ging alles so schnell. Wir waren auf dem Weg zum Auto, da ging es schon los. Auf der Suche nach einer Sitzgelegenheit habe ich dann einfach meinen Fischersessel geschnappt und aufgeklappt“, erzählt der leidenschaftliche Fischer. Zu diesem Geburts-Utensil könnte auch das Sternzeichen der Neugeborenen nicht pesser passen: Fische.

Für die beiden Rotkreuz-Mitarbeiter Silvia Feichtner und Günter Seiringer vom Roten Kreuz Pregarten war es alles andere als ein alltäglicher Einsatz: „Wir haben uns auf der Hinfahrt schon darauf vorbereitet, aber dann waren wir schon einigermaßen überrascht, wie weit die Geburt schon fortgeschritten war. Wir haben die Mutter und das Baby gleich ins Wohnzimmer gebracht und uns um sie gekümmert.“

Kurz darauf traf auch das ebenfalls verständigte Notarztteam ein. Nachdem Vater Martin die Nabelschnur durchtrennt hatte, alle wohlauf und gut versorgt waren, ging es für Silke Bindreiter und die kleine Annika zunächst einmal in das Klinikum Freistadt zur weiteren Versorgung. Auch dort war man schnell wieder auf dem Damm, sodass eine Woche später das Rettungsteam des Roten Kreuzes Pregarten der nun vierköpfige Familie einen Besuch abstatten und einen Blumenstrauß überreichen konnte

