Geburt im Rettungswagen: Robin kam pfeilschnell zur Welt

Recht eilig hatte es am Dienstag dieser Woche der kleine Robin G. aus Ried/Riedmark: Er kam kurz nach 20 Uhr nicht wie geplant im Kreißsaal sondern im Rettungsauto zur Welt.

Dabei schien zu Beginn der Fahrt alles nach Plan zu verlaufen. Denn als Victoria Geyrhofer und Patrick Bischof um etwa 19.45 Uhr die schwangere Frau abholten, stieg diese noch selber in den Rettungswagen. Auf der B3, Höhe Steyregg, wurden die Wehenabstände jedoch abrupt kürzer und die Rettungsmannschaft entschied sich, die Fahrt an einer Tankstelle zu unterbrechen. „Der Muttermund war bereits weit geöffnet, das kleine Kopferl zu sehen“, beschreibt Victoria Geyrhofer die sich anbahnende Geburt. Daher wurde die Reise nicht mehr fortgesetzt, die Vorbereitungen für die bevorstehende Entbindung eingeleitet. „Zum Glück war unser Notarztteam gerade in Linz einsatzbereit geworden und kam uns bei der Geburt zu Hilfe. Es lief alles ruhig und reibungslos ab“, erzählt Sanitäterin Geyrhofer von ihrer ersten Geburt in einem Rettungswagen. Etwa um halb neun Uhr war die Geburt erfolgreich abgeschlossen, Mutter und Kind versorgt und die Fahrt in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz konnte fortgesetzt werden.

Die Eltern des kleinen Robin sind überglücklich, dass alles so reibungslos verlaufen ist und bedanken sich herzlich bei den Helfern. Mutter und Kind durften das Krankenhaus bereits verlassen und sind schon zuhause bei der nun vierköpfigen Familie.