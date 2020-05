Gastro-Paar übernimmt das Leitner-Wirtshaus in Kollerschlag

Der in Kollerschlag ansässige Automatisierungsspezialist Loxone erwarb das leerstehende Gasthaus und konnte die beiden als zukünftige Gastwirte gewinnen. Los geht es am 15. Mai – natürlich vorerst mit eingeschränktem Angebot. Im September 2020 eröffnet das Wirtshaus als modernes Landgasthaus in vollem Umfang. Trotz Corona-Krise stellen sich Manuela Kehrer und David Kainberger der neuen beruflichen Herausforderung. Der gelernte Koch Kainberger kehrt nach einer beruflichen Veränderung wieder zu seinen Wurzeln zurück. Sein Handwerk lernte er beim Hubertushof in Peilstein. Tatkräftige Unterstützung erhält er durch seine Lebensgefährtin Manuela Kehrer, die das Service leiten wird. Aktuell werden Adaptierungen vorgenommen, um im September den Gastronomie- und Gästezimmerbetrieb im neuen Glanz zu eröffnen. Loxone beauftragte bereits ein Planungsbüro und investiert einen siebenstelligen Betrag in das Gasthaus samt Gastgarten. Die Intention der Gründer von Loxone, Thomas Moser und Martin Öller, die Immobilie zu erwerben, ist nicht nur, Schulungsräume und Übernachtungsmöglichkeiten für ihre Partner zu schaffen, sondern: "Wir möchten damit auch einen Beitrag für die Infrastruktur leisten, wenn wir im Ort ein schönes modernes Landgasthaus eröffnen und somit dem Trend des Wirtshaussterbens entgegenwirken.”

