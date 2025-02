Nach mehreren Schicksalsschlägen: Bertlwieser sperrt seine "Nummer 3" in Rohrbach auf

Aufgeben ist für Christa und Michael Bertlwieser keine Option und die Gastronomie ist ihre Leidenschaft. Nach mehreren Schicksalsschlägen (Brand, Corona, Wasserschaden), die für mehr als ein Unternehmerleben reichen würden, sperrt das Paar sein drittes Lokal auf: das "N3" am Standort des ehemaligen "Café O" direkt am Rohrbacher Stadtplatz im ersten Stock des Oberngruber-Hauses. Am 20. Februar eröffnet das neue Lokal.

Hinter dem Konzept steht die gesamte Erfahrung der Familie Bertlwieser, die bereits mit dem früheren "B34 Essen, Trinken, Feiern" über ein Jahrzehnt lang kulinarisch aufzeigte. Mit ihrer "Nummer 3" – dem "N3" – bringen die Betreiber ihre Leidenschaft für gutes Essen und besondere Getränke erneut in die Region. Geboten werden frisch zubereitete Mittagsmenüs sowie eine kleine, aber feine Abendkarte mit ausgewählten Gerichten. Auch Getränkeliebhaber kommen auf ihre Kosten – mit spannenden, hausgemachten Drinks, Fassbier und aromatischem Kaffee. Geöffnet hat das Lokal zukünftig immer von Mittwoch bis Samstag. Alle Gerichte gibt es natürlich auch hier wieder zum Mitnehmen.

"Die Gastronomie ist unsere Leidenschaft"

"Die Gastronomie ist unsere Leidenschaft, und wir freuen uns, mit dem ‚N3‘ einen neuen Treffpunkt für Genießer in Rohrbach-Berg zu schaffen", laden die Bertlwiesers ein. Damit will man auch einen Beitrag zum Nachtleben leisten. "Fortgehen in Rohrbach soll wieder ein Erlebnis sein. Je mehr sich tut, umso besser", sagt Bertlwieser. Insofern hofft er auch auf belebende Konkurrenz: "Es wäre schön, wenn sich auch für das Stadtcafé jemand finden würde, und auch eine Belebung des Gasthofes Dorfner wäre wichtig für Rohrbach." Die Eröffnung am 20. Februar verspricht einen genussvollen Start. Alle Feinschmecker und Gäste aus der Region sind ab diesem Tag willkommen, das neue Lokal zu besuchen und im besten Fall zu Stammgästen zu werden.

