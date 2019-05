Gartenschau: Feinschliff bis zum letzten Graserl

AIGEN-SCHLÄGL. Viele Hände sind notwendig, um das Gelände der Landesgartenschau für die Eröffnung vorzubereiten.

Stefanie Felhofer managt mehr als 700 Veranstaltungen an den 150 Ausstellungstagen. Bild: Thomas Fellhofer

Arbeiten im Garten Eden, das hat es schon lange nicht mehr gegeben. In Aigen-Schlägl sind Dutzende Firmen und 50 bis 60 fleißige Arbeiter damit beschäftigt, dass eben dieser Garten Eden fertig wird. Denn am 17. Mai öffnen die Pforten für die Landesgartenschau "Bio.Garten.Eden". Damit auch alles rechtzeitig fertig wird, läuft es nach einem straffen Zeitplan. "Es geht sich aus", ist Gartenschau-Geschäftsführerin Barbara Kneidinger sicher. Damit auch wirklich alles sitzt, wenn die ersten Besucher kommen, vertraut sie auf ihr Team. Nicole Pröll aus Ulrichsberg hat alle Hände voll zu tun, damit jede Firma am richtigen Fleck arbeitet: "Die große Herausforderung besteht darin, dass alles zum richtigen Zeitpunkt angeliefert wird und dass sämtliche Wege schon oder noch befahrbar sind." Sie arbeitet in enger Abstimmung mit Alois Höfler. Der Baumeister hat die örtliche Bauleitung übernommen und dirigiert die Professionisten auf der Baustelle. Koordination ist auch für Joshua Aigner wichtig. Er ist mit der "Chef Partie" für die Verköstigung der Gartenschau-Besucher zuständig: "Die Küche steht, und in wenigen Tagen wird unser Smoker geliefert", erzählt er: "Dann kann es eigentlich schon losgehen." Getreu dem Gesamtmotto setzt auch die "Chef Partie" auf Bio: "Wir kaufen unsere Produkt in der Region und in Bio-Qualität", sagt er. Ganz besonders freut er sich schon auf den Schweinsbraten. Das Fleisch dafür kommt natürlich aus dem Mühlviertel, genauer aus Sonnberg. Als besonderes Angebot haben sich die erfahrenen Caterer einen Verpflegungsrucksack und einen Picknickkorb einfallen lassen. Das gibt es natürlich auch vegan – außer den Schweinsbraten aus dem Smoker eben.

Vom Zaun bis zum Bankerl

Viel Arbeit haben auch schon die beiden Hausmeister Sepp Niedermaier und Franz Pammer: "Wir packen dort an, wo es brennt", erzählen die beiden. Aufgebaut gehört auch der Zaun rund um das 15 Hektar große Gelände. Mit dieser Arbeit sind Hans-Peter Purner und Norbert Wienerroither betraut. Auch sie müssen ihre Arbeit koordinieren: "Damit wir niemanden einsperren", lacht Purner. Denn wenn ein Tor erst einmal einbetoniert ist, darf es mehrere Stunden nicht mehr geöffnet werden. "Man kann es aber auch offen einbauen", weiß Held & Francke-Polier Gerald Jungwirth, der ebenfalls Lastwägen und Handarbeiter dirigiert. "Man muss sich halt viel zusammenreden, dann funktioniert eine so große Baustelle", ist der erfahrene Polier überzeugt.

Mit Beton haben die Landschaftsgärtner Florian Fellner, Daniel Schiesl und Clemens Halla nichts am Hut. Ihr Medium ist die Erde. Sie setzen die letzten Pflanzen und schauen, dass der Rasen überall schön dicht ist. Herrin über all die Pflanzen ist freilich Chef-Gärtnerin Stefanie Penkner.

Viel Arbeit im Büro

Doch nicht nur am Landesgartenschau-Gelände tut sich allerhand, auch im Büro ist viel los. So kümmert sich Stefanie Felhofer um mehr als 700 Veranstaltungen, die an den 150 Ausstellungstagen anstehen. Lisa Oberpeilsteiner steht Chefin Barbara Kneidinger als Assistentin zur Seite, Michaela Götzendorfer ist für Marketing und PR zuständig. Doris Winkler koordiniert die Ausstellungen und Jasmin Pilsl die Reisegruppen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema