Garten der Erinnerung für Menschen mit Demenz

Wer auf den neuen Wegen wandelt, hat gute Chancen, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Das freut vor allem Patienten mit einer Demenzerkrankung.

"Wenn die Gedächtnisleistung nachlässt, werden die Sinne wichtiger", weiß Alexandra Gubo, Diplomkrankenpflegerin und Stationsleiterin der Abteilung für Innere Medizin am Landeskrankenhaus Rohrbach. In der Gestaltung wurde deshalb besonders viel Wert auf die Sinneswahrnehmung gelegt. Zum einen das Sehen – die zeitliche Orientierung. Die Demenzpatienten wissen, wenn sie aus dem Fenster blicken, welche Jahreszeit ist. Aber auch das Tasten, Fühlen und Schmecken ist im Garten der Erinnerung möglich. Alle Pflanzen sind ungiftig und großteils sogar genießbar. Die Gestaltung des Demenzgartens erfolgte nach den Plänen von Chrilli Car und Julia Moschen. Die beiden Studenten des Instituts für Landschaftsarchitektur der Universität für Bodenkultur Wien haben einen Planungswettbewerb gewonnen, der in Zusammenarbeit mit der Landesgartenschau Bio.Garten.Eden ausgeschrieben wurde.

Der Verein "pro Krankenhaus Rohrbach" unterstützte das Vorhaben und stellte ein Benefizkonzert mit dem Nordwaldkammerorchester auf die Beine. Aber auch sonst haben zahlreiche Sponsoren dieses Projekt unterstützt.