Ganzes Firmendach voller Photovoltaikanlagen

Oberaigner will Photovoltaikanlage noch weiter ausbauen.

Bislang erzeugten drei Anlagen je 200 Kilowattpeak Sonnenstrom für das Nebelberger Unternehmen, jetzt wurden abermals 300 kWp Leistung montiert. "Somit stehen 900 kWp Leistung zur Verfügung", freut sich Georg Oberaigner, "mit dieser Gesamtleistung ist sie wohl eine der größten Anlagen im Bezirk."

Zusätzlich werden aktuell an den Carports hinter dem Bürogebäude Ladestationen montiert, damit zukünftig Firmenfahrzeuge auch mit dem selbst erzeugten Strom geladen werden können. Oberaigner ergänzt: "Es gibt auch Überlegungen, den gesamten Mitarbeiterparkplatz mit Carports zu überdachen und ebenfalls für Photovoltaik zu nützen. Erste Berechnungen haben hier das Potenzial für bis zu 550 kWp aufgezeigt, plus weitere 100 bis 200 kWp am bereits bestehenden Carport." Angesichts der somit möglichen Gesamtanlagengröße müsse allerdings erst überprüft werden, ob das Netz dies zulässt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper