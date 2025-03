Gallneukirchen: Volksschule warnt vor Mann in schwarzem Auto

Ausgangspunkt ist die Schilderung einer Viertklässlerin, dass sie am Montag am Zebrastreifen über die Alberndorfer Straße Richtung Punzenberg von einem etwa 60 bis 70 Jahre alten Mann aus einem kleinen, schwarzen Auto mit Freistädter Kennzeichen heraus angesprochen worden sei. Die Schülerin habe laut zu schreien begonnen, woraufhin das Auto davongefahren sei, heißt es in dem Schreiben, das die Volksschule an die Eltern verschickt hat und das mittlerweile in den sozialen Medien vielfach geteilt und weitergeleitet wurde. Das Mädchen berichtete seiner Mutter davon, die erstattete Anzeige bei der Polizei.

"Die Schulleiterin hat im Auftrag der Polizei einen Brief an die Eltern geschickt mit der Bitte, sorgsam zu sein und mit den Kindern das Thema zu besprechen", bestätigt die Pressereferentin der Bildungsdirektion, Birgit Kopf. "Von den Eltern wird das auch sehr geschätzt, wenn offen kommuniziert wird."

Das Schreiben der Schule kursiert bereits in den sozialen Medien und wird vielfach geteilt und weitergeleitet. Bild: Privat

Die Schülerin habe sich vollkommen richtig verhalten, sagt Birgit Kopf. Und es sei generell gut, das Thema sowohl in den Familien als auch in der Schule wieder zu besprechen. Einmal pro Jahr stehe es sowieso fix auf dem Stundenplan - bei den Schulungen zur Verkehrssicherheit, so Birgit Kopf.

Ermittlungen laufen

Jetzt ist die Polizei am Zug. Die Ermittlungen seien im Laufen, das Mädchen, Mitschüler und Lehrer würden befragt, heißt es seitens der Polizei-Pressestelle. Unter anderem gehe es darum, ob jemand etwas Verdächtiges wahrgenommen habe oder auch direkt Zeuge gewesen sei. "Glücklicherweise ist uns aus den vergangenen Jahren keine Entführung bekannt. Gott sei Dank hat sich oft im Nachhinein herausgestellt, dass die Umstände andere waren oder es auch zu Missverständnissen gekommen ist." Doch, betont die Polizei, es werde eingehend ermittelt: "Jede Anzeige diesbezüglich wird sofort und extrem ernstgenommen", heißt es aus der Polizei-Pressestelle. "Schließlich geht es hier um Kindeswohl."

Die Viertklässlerin habe vorbildlich reagiert, sind sich Birgit Kopf und die Polizei einig. Genau so werde das in den Schulungen zur Verkehrssicherheit auch kommuniziert. "Nie mit Fremden mitfahren oder -gehen, sofort auf sich aufmerksam machen - etwa durch schreien, wie die Schülerin in Gallneukirchen -, damit jemand einschreiten kann. Und dann sollte man schauen, dass man zu jemandem kommt, dem man vertrauen kann, nach Hause oder in die Schule", so die Polizei.

