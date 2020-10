Ein Online-Spaziergang durch die Geschichte Gallneukirchens geht am 10. Oktober an den Start. In der Topothek können die Nutzer Ereignisse aus der Vergangenheit in Wort und Bild entdecken und zahlreichen Persönlichkeiten begegnen: vom selig gesprochenen Mariannhiller Missionar Engelmar Unzeitig bis zu Markus Glocker, der in Manhattan als Koch Karriere machte.