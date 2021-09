Gallneukirchen als neue SP-Hoffnung

Das ist eine gute Ausgangslage. Insofern bin ich sehr zufrieden", sagt Sepp Wall-Strasser, der in der Bürgermeisterwahl in Gallneukirchen die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Er geht damit mit 46,32 Prozent am 10. Oktober in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Helmut Hattmannsdorfer, welcher mit 38,10 Prozent auf dem zweiten Platz landete. Selbstläufer sei die Stichwahl freilich nicht. Beide werden um die 300 Stimmen der FP und die 340 Stimmen der Grünen buhlen. Sie trennen nach dem Ergebnis vom Sonntag nur 338 Stimmen.