Galanacht lädt ein nach New York

Der Ball im Donausaal (ab 20 Uhr) holt nämlich so einiges an Glanz und Glamour aus dem "Big Apple" in das Mühlviertel. Zur Musik von "Voices And Music" wird getanzt, die Mitternachtseinlage der Pfarrjugend bewundert und zu köstlichen Drinks in der Cocktailbar geplaudert. Bei der Tombola gibt es außerdem etliche Preise zu gewinnen. Reservierungen: pfarre.mauthausen@dioezese-linz.at

