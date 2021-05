"Wir warten auf die Verordnung" Karl Wögerer, Wirt in Feldkirchen Vorbereiten, das ist alles recht und schön, aber es gibt ja noch überhaupt keine Verordnung. Wir wissen im Detail nicht, wie das neue Hygienekonzept aussehen soll, und müssen uns mehr oder weniger auf das verlassen, was kolportiert wird. Da hängt man ein wenig in der Luft. Wir freuen uns natürlich, wieder Gäste in der Gaststube zu haben und mit ihnen ins Gespräch kommen zu können. Interessant werden aber die Abstandsregeln.