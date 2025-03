Gabi Leitner und ihr vitaler Ruhestand im Pflegeheim

In drei Wochen vollendet Gabi Leitner ihr erstes Jahr in der Pension. Ein gänzlicher Ruhestand ist dieser Lebensabschnitt für die Fachsozialbetreuerin in der Altenarbeit freilich nicht: Zwei Tage im Monat fährt sie von ihrem Heimatort St. Nikola nach Bad Kreuzen und hilft dort im Seniorium aus. Wobei das Wort "Aushilfe" eigentlich viel zu kurz gefasst ist, wie Pflegedienstleiterin Eveline Schauer betont: "Gabi ist nur zwei Tage im Haus, aber das ist irrsinnig wertvoll. Durch ihre langjährige Tätigkeit im Betriebsrat hat sie ein Wissen wie kaum jemand. Und sie hat immer noch einen exzellenten Draht zu den Bewohnern und zur Belegschaft."

Ein Lob, das die Angesprochene mit einem Lachen abtut: "Eveline übertreibt maßlos. Solange ich einen Sinn darin erkenne und spüre, dass meine Tätigkeit etwas bringt, kann ich mir vorstellen, das zu machen." Eine Aufgabe zu haben, halte auch geistig und körperlich frisch. Davon ist die Pflegerin überzeugt. Abgesehen vom Medikamenten-Management übernimmt Gabi Leitner sämtliche Tätigkeiten, die im Arbeitsalltag eines Seniorenheims anfallen. Auch bei Aktivitäten wie der Vorbereitung des Adventmarkts ist ihre Hilfe willkommen.

Vor 17 Jahren begann Leitner ihre Tätigkeit in der Altenarbeit – zuerst 30 Stunden pro Woche, dann 35, dann 40 Stunden. Dass sie zwei Monate nach ihrem Pensionsantritt zurückkehren würde, sei nicht geplant gewesen, sagt sie im OÖN-Gespräch: "Nachdem mich Eveline angesprochen hat, musste ich zunächst schon einen Moment nachdenken, ob das für mich überhaupt noch passt, und dann schauen, ob das Verhältnis zu meinen ehemaligen Kollegen noch so ist wie früher

Nach wie vor sei es die Freude am Kontakt mit anderen Menschen, die Leitner antreibt: "Finanziell auszahlen tut sich das nämlich nicht. Aber nachdem ich daheim keine Enkerldienste habe, hat es sich halt ergeben, dass ich jetzt wieder zwei Tagdienste pro Monat mache. Ich muss jetzt nicht mehr im Seniorium arbeiten, aber ich darf. Das ist ein großer Unterschied."

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner